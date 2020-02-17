Парламент Франции начал дебаты о пенсионной реформе

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приступило в понедельник к рассмотрению проекта пенсионной реформы. Обсуждение документа, вызывающего разноречивые оценки в обществе, началось на фоне профсоюзных манифестаций .

"В основу реформы положен принцип солидарности, - подчеркнул министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран, представляя законопроект от имени правительства депутатам. Он обещал, что "дискуссия будет продолжаться так долго, как будет необходимо".

Как сообщили в кулуарах Бурбонского дворца, где проходят заседания, депутаты категорически отвергли предложение спикера палаты Ришара Феррана "ограничить время дискуссии ста часами".

Поправок более 40 тысяч

В рядах оппозиции напомнили при этом, что проект уже вызвал 41 тыс. поправок, которые предстоит рассмотреть в ходе дискуссии. Новые пенсионные правила планируется ввести с 2025 года для работников, родившихся после 1975 года. Авторы реформы рекомендуют упразднить 42 специальных пенсионных режима, предусматривавших льготы для ряда профессии, и перейти к универсальной системе.

Начисление пенсий будет осуществляться на основе пенсионных баллов, приобретенных работниками на протяжении всей карьеры. Покупательная способность таких баллов будет устанавливаться ежегодно административным советом национальной пенсионной кассы.

Яблоко раздора

Как констатируют французские аналитики, яблоком раздора стало предложение о так называемом "возрасте равновесия", по достижении которого пенсия выплачивается в полном размере. Авторы реформы предложили сохранить за работниками возможность выходить на пенсию по достижении 62 лет, однако право на полную компенсацию они получат, начиная с 64 лет, чтобы обеспечить финансовую стабильность системы.

Правительство пошло в январе на серьезную уступку профсоюзам. Положение о постепенном введении "возраста равновесия" уже в период с 2022 по 2027 годы изъято из законопроекта. Теперь оно вступит в силу лишь в 2037 году. Кабинет премьера Эдуара Филиппа согласился провести конференцию о финансировании пенсионной системы. На таком форуме настаивала Французская демократическая конфедерация труда (CFDT).

Голоса сомнения

Убежденной противницей реформы выступает Всеобщая конфедерация труда (CGT). Ее собственный план - это пенсия по достижении 60 лет, учитывающая заработок за лучшее десятилетие в профессиональной деятельности. Другое профобъединение - Force ouvrire - считает, что в реформе вообще нет необходимости. "У нас уже есть пенсионная система, и она работает", - пояснили свою позицию ее лидеры.

С критикой проекта выступил председатель Сената (верхняя палата парламента), республиканец Жерар Ларше. Он считает, что депутатам правящей партии "Республика на марше" придется принимать тексты, которые пока не готовы. "Законодатели должны будут голосовать за реформу, не зная ее финансовых последствий, - заметил он. - Это все равно, что голосовать в туннеле". Решительный оппонент реформы - "Неподчинившаяся Франция". Этой левой партии Жан-Люка Меланшона принадлежит почти половина из 41 тыс. поправок к правительственному проекту.

Поддержка парламентского большинства

Тем не менее, у правящей партии "Республика на марше" неплохие шансы добиться одобрения законопроекта в Национальном собрании. Она располагает в палате абсолютным большинством - 300 из 577 мандатов. Учитывая астрономическое количество поправок, депутаты правящего лагеря не исключают, что станут теперь проводить заседания также и в выходные дни, чтобы придерживаться графика реформы.

В правительственных кругах надеются, что позитивное влияние на настроения общества окажут улучшившиеся экономические показатели. Так, уровень безработицы во Франции снизился на 0,4 пункта в четвертом квартале 2019 года - до отметки 8,1%. Продолжающееся оздоровление экономики позволит сократить безработицу к концу президентского мандата до 7%, считают в министерстве труда.