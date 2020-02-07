Тысяча дней президента Макрона. Сумел ли он, как обещал, изменить Францию?

С начала вахты в Елисейском дворце восьмой президент Пятой республики проявил больше активности на международной арене, чем большинство его предшественников. В поездках по свету Эмманюэль Макрон за неполных три года успел преодолеть почти полмиллиона километров. Мировая политика не знает пауз, и лидер Франции, констатируют дипломатические аналитики, утвердился на мировой сцене с тем большим основанием, что мандат германского канцлера Ангелы Меркель близок к завершению, курс американского коллеги Дональда Трампа трудно поддается расшифровке, а внимание британского премьера Бориса Джонсона пока сосредоточено на разводе страны с Евросоюзом.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон © REUTERS/Francois Lenoir

Перелистывая страницы В субботу, 8 февраля, когда с начала его правления минует тысяча дней, хозяин президентской резиденции, вероятно, сможет выкроить время, чтобы вновь перелистать страницы своего романа с Францией. Основатель надпартийного движения "На марше" (En marche!), в прошлом министр экономики и инвестиционный банкир, Макрон одержал на выборах весной 2017 года убедительную победу. В предвыборных выступлениях политик, не причисляющий себя ни к правым, ни к левым, задавал аудитории почти гамлетовский вопрос: "Готовы ли вы изменить Францию?" Обращение нашло отклик. В финале выборов Макрона поддержали 66,1% избирателей, за соперницу, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, было отдано вдвое меньше голосов — 33,9%. В возрасте 39 лет победитель стал самым молодым главой государства в истории Пятой республики, политический строй которой был создан более полувека назад историческим лидером Шарлем де Голлем. Вступая на пост 14 мая 2017 года, новый президент заверял, что не отступит ни от одного из обещаний, которые дал французам. "На протяжении десятилетий Франция сомневалась в самой себе, ощущая угрозу своей культуре, социальной модели, глубоким убеждениям, — подчеркивал он. — Наш проект — ввести страну в ХХI век, сделать успешной в меняющемся мире". У республики, по его мнению, есть все необходимое, чтобы сохранить в новом столетии статус великой державы. Конец западной гегемонии Чтобы донести взгляды Парижа до окружающего мира, французский президент совершил более 100 зарубежных вояжей, включая даже визит в Австралию. Официальной статистики президентских миль нет, но, согласно собственным подсчетам деловой газеты "Эко" (Les Echos), он преодолел на разных маршрутах в общей сложности 441 тыс. км, чтобы донести до мира взгляды Парижа.

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Первым зарубежным лидером, приглашенным во Францию после избрания нового главы республики, стал Владимир Путин. Одним из результатов встречи в Версале в конце мая 2017 года явилось создание франко-российского форума гражданского общества "Трианонский диалог". С тех пор французский лидер трижды побывал в России. Диалог — наиболее часто встречающееся слово в выступлениях Макрона. На встрече с Путиным в летней резиденции, форте Брегансон, в августе 2019 года он выразил уверенность, что сторонам "удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между ЕС и Россией". Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений, констатировал Макрон на совещании послов республики, собравшемся спустя неделю после франко-российского саммита в Брегансоне. "Мы видим конец западной гегемонии в мире", — отметил французский президент, указав на укрепление позиций новых держав. "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", — подчеркнул он. "По рядам дипломатов пронесся ветер революции", — свидетельствует обозреватель ведущего французского издания. По мнению аналитика, в подходе к России Макрон с самого начала делал акцент на важности независимой и реалистичной политики, избавленной от всякой идеологии. Он осудил сопротивление, которое стремится оказывать потеплению франко-российских отношений так называемое глубокое государство — наиболее консервативная часть госбюрократии. Макрон первым из французских президентов использовал этот образ. Наследие де Голля К инициативам и новациям он призвал затем с трибуны ООН, напомнив слова нобелевского лауреата о важности для политиков проявлять отвагу. "Александр Солженицын во время выступления в Гарварде в 1978 году говорил о том, что нам не хватает смелости, — напомнил президент. — И сегодня я хотел бы обратиться с призывом вновь обрести смелость, чтобы созидать мир и брать на себя ответственность". "Созидать мир — значит идти к диалогу, компромиссу, воссозданию доверия", — отметил французский лидер.

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Как констатируют дипломатические аналитики, Макрон "утвердился за столом великих". Как многие его коллеги, политический обозреватель Жак Шюстер считает, что Макрон возобновляет политику де Голля, который стремился установить диалог с французами вне рамок какой-либо партии. Шесть десятилетий спустя он также переступил через политические различия. Во время избирательной кампании он подчеркивал свое восхищение де Голлем, а после избрания организовал жизнь Елисейского дворца, во многом руководствуясь его правилами. Внешнюю политику генерала отличал от курса Четвертой республики тот ранг, которого он требовал для Франции. Де Голль исходил из принципа, что США не могут претендовать на доминирующее влияние на континенте. Своими историческими проектами, речами и своей идеей Европы от Атлантики до Урала де Голль смог увлечь французов. Многие речи действующего президента на тему европейской стратегической автономии могли бы быть произнесены де Голлем. Сильное впечатление на союзников произвели его слова о "смерти мозга НАТО". Образ, который Макрон использовал для характеристики Североатлантического альянса, опирается на видение мира генералом, который в период своего правления выдворил из Франции штаб-квартиру НАТО. Его идеи по поводу Европы преследуют ту же цель: дать континенту позицию, которую он заслуживает. Встряхнуть систему Как считают эксперты, в том, как он стремится расставить акценты в курсе Парижа, восьмой президент Пятой республики также напоминает Жака Ширака. Один из векторов его усилий — нормализация отношений Европы с Ираном, несмотря на сопротивление США. Привезти иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Биарриц в период саммита "Большой семерки" летом 2019 года было бесспорным дипломатическим успехом, считает советник Фонда стратегических исследований Франсуа Эсбур.

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Четвертого и восьмого президентов Французской Республики роднит также темперамент. С не меньшей энергией, чем в свое время Ширак в похожем эпизоде, Макрон отчитал сотрудников израильской службы безопасности за вмешательство в его маршрут в мусульманском квартале Старого города Иерусалима, где он посещал католическую церковь Святой Анны, имеющую статус французской территории. Во взглядах на мир многое объединяет Макрона и с Жан-Пьером Шевенманом, экс-министром обороны и научных исследований Франции. Он частый гость в Елисейском дворце и является убежденным "суверенистом", как называют во Франции оппонентов евроатлантизма. По свидетельству его биографов, Макрон увлекся идеями Шевенмана еще в студенческие годы, когда учился в Институте политических наук, и даже голосовал за него, когда тот баллотировался на президентских выборах 2002 года. Макрон сохранил за Шевенманом пост специального представителя по развитию связей с Россией. "Президент с уважением относится к его взглядам, они разделяют некую форму экономического патриотизма", — пояснил один из советников Макрона. "Мне импонирует то, что ему удалось встряхнуть систему", — объяснил свое отношение к Макрону сам Шевенман. Пенсионная реформа Правление Макрона пришлось на непростой период для французской экономики. Прежде ее благополучие покоилось на трех опорах: промышленный рост, детально разработанная система социальной защиты и активное государство. Последнее в силу централизма власти рассматривалось в качестве игрока во всех общественных и экономических областях. Пенсионная реформа должна была стать квинтэссенцией намеченной Макроном трансформации общества и переплавить 42 пенсионных режима в единую систему, в которой взносы приносят баллы.

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