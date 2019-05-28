Франция: пейзаж после битвы. Макрона называют победителем евровыборов

Сенсацией стало продвижение защитников природы из партии "Европа — Экология — "Зеленые" (EELV) с Яником Жадо. Они вырвались на третье место с 13,47% голосов. На выборах 2014 года экологисты пришли к финишу пятыми.

Обе партии получат равное количество мест в Европейском парламенте. У сторонников Ле Пен теперь даже на два мандата меньше, чем было у них в 2014 году.

В итоге разрыв с лидером выборов, "Национальным объединением", при окончательном подсчете составил менее 1% голосов. У сторонников Ле Пен — 23,31%, у "Республики на марше" — 22,41%.

Макрон провел настоящий предвыборный марафон: по разным поводам отправлялся в регионы для многочасовых выступлений перед мэрами, активно общался с региональной прессой, постоянно собирал в Елисейском дворце предпринимателей, политиков, профсоюзных лидеров.

Высокую явку избирателей (50,1% по сравнению с 42,4% в 2014-м) уже назвали "эффектом Макрона". Вопреки традициям предшественников (Николя Саркози, например, в канун европейских выборов 2009 года не участвовал ни в одном митинге) 41-летний глава государства фактически лично возглавил избирательную кампанию.

Пообещав на старте избирательной кампании приложить все силы, чтобы не допустить победы сторонников Ле Пен, глава государства представил свою партию в качестве оплота против наступления "ультраправых". Маневр, повторявший тактику президентской избирательной кампании 2017 года, не позволял обескровить "популистов", но смог привлечь на сторону президента часть электората правоцентристов и левых.

Политика — "искусство возможного". Президент республики Эмманюэль Макрон едва ли надеялся, что основанная им "Республика на марше" сможет отобрать первое место у оппозиционного "Национального объединения", которое под водительством Марин Ле Пен лидировало на волне протестов на европейских выборах пять лет назад.

После подведения окончательных итогов европейских выборов в Елисейском дворце вздохнули с облегчением. Голосование в Европарламент всегда протестное — не за оппозицию, а против правительства, и на этом фоне его результаты оказались отнюдь не самыми плохими для правящей партии.

Столь же громкой, но уже неудачей оказались результаты правоцентристской партии "Республиканцы", руководившей страной с 1995 по 2012 год. Они смогли завоевать на этот раз лишь 8,48% голосов и опустились на четвертое место. Левое оппозиционное движение "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, завоевавшего на президентских выборах поддержку пятой части электората, смогла привлечь в минувшее воскресенье всего 6,31% голосов. И того меньше у Социалистической партии, правившей в 2012–2017 годах. Она оказалась на шестом месте, получив лишь 6,19% голосов.

Президент отстоял главное

По мнению газеты "Монд" (Le Monde), Макрон "не выиграл пари, но отстоял главное". Обозреватель газеты "Опиньон" (l’Opinion) Николя Бейту склонен идти в своих оценках еще дальше и считает хозяина Елисейского дворца победителем выборов. "Если внимательно взглянуть на новую расстановку сил, лавры триумфатора должны достаться главе государства", — полагает он.

Для Марин Ле Пен, считают аналитики, первое место — это утешительный приз после поражения на президентских выборах 2017 года. Партия, как признают они, бесспорно, остается в политическом пейзаже, но это "символ без динамики".

В требование "Национального объединения" распустить по итогам европейских выборов нижнюю палату французского парламента не верили даже сами сторонники Ле Пен. Тем более мало кто допускал мысль о том, что президент поступит по примеру генерала де Голля. Исторический лидер Франции оставил президентский пост полвека назад, весной 1969 года, когда избиратели не поддержали на референдуме его проект реформы сената.

Требования Ле Пен

"У Макрона нет мужества поступить так, как сделал это генерал де Голль, хотя он и оказался в схожей ситуации, — заявила по следам выборов лидер объединения. — Он положил на весы свой авторитет, использовал ради этого всю свою энергию, и было бы правильным, если бы он принял такое решение. Но я не жду от него подобных поступков".

Призыв Ле Пен к Макрону распустить Национальное собрание стал скорее данью традиции, чем реальным политическим требованием. Джордан Барделла, 23-летний сторонник Ле Пен, возглавлявший партийный список на европейских выборах, заявил, что нижняя палата парламента, где большинство мест принадлежит "Республике на марше", теперь отнюдь не репрезентативна.

"Президент не будет распускать Национальное собрание, — заявила госсекретарь, официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай. — Итоги выборов к этому не обязывают". Ндиай указала, что "в стране нет политического кризиса". "Выборы, продемонстрировавшие рост активности избирателей, не являются поражением президента Макрона", — подчеркнула госсекретарь.

Как голосовал Париж

На прочность позиций президентского лагеря указывают итоги голосования в столице. В агломерации Большой Париж проживают более 10 млн из 66,9 млн жителей Франции. Парижане голосовали на этот раз более активно, чем на предыдущих выборах в Европарламент. В голосовании приняли участие 59% избирателей (в 2014-м — 52%).

"Республика на марше" лидировала в Париже, получив 32,7%. "Мы собрали почти столько же голосов, сколько получил Макрон в Париже в первом туре президентских выборов в 2017 году", — отметил депутат нижней палаты французского парламента от президентской партии Паком Рюпен. Разница составила всего 2%.

На втором месте в столице оказались "зеленые", получившие 23% (в 2014 году — 13,7%). "Состояние воздушной среды, проблема потепления климата содействовали мобилизации избирателей", — считает обозреватель столичной газеты "Паризьен" (Le Parisien) Мари-Анн Жиро.

Как полагают аналитики, в столице президентское движение отобрало голоса прежде всего у "Республиканцев". Эта оппозиционная правоцентристская партия завоевала на берегах Сены 9,9% голосов — больше, чем в целом по стране, но значительно меньше, чем она получила в Париже в 2014 году (22,6%).

Это также наихудший результат партии за всю историю ее участия в выборах. В столице правоцентристы оттеснены на третью позицию (в стране — на четвертую). Строкой ниже в столице — Соцпартия. У нее 8% голосов.

В Париже успех меньше всего сопутствовал "Национальному объединению". Лидер в общефранцузском зачете, партия Ле Пен смогла завоевать в столице всего 7,2% — заметно меньше, чем в 2014 году, когда ее поддержали 9,3% парижан. Теперь у нее пятое место.

В поисках союзников

Анализируя выборы в целом, "Монд" отмечает, что в новом составе парламента проевропейские межпартийные группы — Европейская народная партия (правоцентристы) и Европейская соцпартия (социал-демократы) — претендуют соответственно на 179 и 150 мест и впервые с 1979 года могут лишиться своего абсолютного большинства.