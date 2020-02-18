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Торговая война

МИД КНР: США пытаются оказать давление возможностью запрета на поставки авиадвигателей

Представитель ведомства Гэн Шуан отметил, что "официальные лица в американском правительстве игнорируют рыночные принципы и панически бояться развития Китая"

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Рассмотрение правительством США возможности запрета на поставки в Китай авиадвигателей является очередной попыткой оказания давления на Пекин и китайские предприятия. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал во вторник во время онлайн-брифинга соответствующую публикацию The Wall Street Journal.

"Это станет еще одним примером того, как США используют политические средства для подрыва китайско-американских торговых отношений и оказания давления Китай", - указал он. "Официальные лица в американском правительстве ничего не понимают в научно-технической сфере, игнорируют рыночные принципы и панически бояться развития Китая", - добавил дипломат.

Теги
СШАКитайТорговая война
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