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Кризис на Украине

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил об одном погибшем

Боевое столкновение произошло вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный
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© AP Photo/Evgeniy Maloletka

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Один военнослужащий ВСУ погиб во вторник "в результате боевого столкновения на линии соприкосновения" в Донбассе. Об этом сообщил на своей официальной странице штаб "операции объединенных сил" (ООС) Украины.

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"Сейчас бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился, - отмечает штаб. - Среди украинцев, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь".

Штаб заверяет, что украинские силовики удерживают полный контроль над ситуацией, "в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил".

Ранее Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, рано утром диверсионная группа противника в составе 10 человек выдвинулась в направление позиций в районе населенного пункта Голубовское и подорвалась на минном поле, двое военнослужащих погибли и трое получили ранения. Как указывается в сообщении, после этого "с целью эвакуации убитых и раненных командованием 93-й бригады ВСУ был отдан приказ нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР".

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