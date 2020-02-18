{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Трамп рассказал, почему Вашингтон поддерживает Гуайдо

Его предпочитает видеть в качестве своего лидера народ Венесуэлы, утверждает президент США

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, поскольку его хочет видеть своим лидером народ этой южноамериканской республики. С таким утверждением выступил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Ну, он является тем человеком, которого сейчас предпочитает страна. Поэтому я его и поддерживаю. Посмотрим, что произойдет", - заявил американский лидер. Трампу был задан вопрос, по-прежнему ли он считает, что Гуайдо способен добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро ухода с политической сцены.
​​​​​​

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеТрамп, ДональдГуайдо, Хуан
Реклама на ТАСС
ООН отложила начало сессии комиссии по разоружению из-за невыдачи визы США дипломату РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС