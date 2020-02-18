Трамп рассказал, почему Вашингтон поддерживает Гуайдо

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, поскольку его хочет видеть своим лидером народ этой южноамериканской республики. С таким утверждением выступил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Ну, он является тем человеком, которого сейчас предпочитает страна. Поэтому я его и поддерживаю. Посмотрим, что произойдет", - заявил американский лидер. Трампу был задан вопрос, по-прежнему ли он считает, что Гуайдо способен добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро ухода с политической сцены.

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