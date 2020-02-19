Адвокаты бывшего пособника нацистов Оберлендера попросили закрыть его дело

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Юристы экс-пособника нацистов Гельмута Оберлендера попросили канадские иммиграционные власти закрыть его дело. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в Совете Канады по делам беженцев и иммиграции.

"Заявление с просьбой закрыть дело из-за отсутствия юрисдикции было подано адвокатом Оберлендера, сейчас оно находится в иммиграционном отделе Совета Канады по делам беженцев и иммиграции. Отдел рассматривает заявление и в настоящее время ожидает дополнительных документов по этому вопросу, которые должны быть получены не позднее 28 февраля 2020 года", - сказала представительница ведомства Анна Пэйп. По ее словам, "если дело не будет закрыто, то оно перейдет на слушания по рассмотрению его по существу, где будет определено, обоснованны ли обвинения против Оберлендера и должен ли быть выпущен приказ о депортации".

Ранее Пэйп сообщила корреспонденту ТАСС, что Управление пограничных служб Канады передало дело Оберлендера в Совет Канады по делам беженцев и иммиграции, но процесс депортации еще не запущен. Она также не смогла уточнить, куда может быть депортирован Оберлендер, а также возможна ли его экстрадиция в Россию при получении соответствующего запроса.

Адвокат Оберлендера Рональд Поултон не смог дать комментарий корреспонденту ТАСС относительно этой ситуации, а также состояния здоровья своего клиента, сославшись на занятость.

Запрос Следственного комитета

В минувшую пятницу стало известно, что Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Ранее в Минюсте Канады ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".

История вопроса

В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде СС-10 "а", принято решение о лишении его ранее выданного гражданства. Оберлендер служил переводчиком.

В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены. Они дали признательные показания. Оберлендеру удалось скрыться сразу же после капитуляции Германии, он смог избежать уголовной ответственности.