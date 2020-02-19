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Политический кризис в Боливии

В избиркоме Боливии заявили, что пока не отклонили заявку Моралеса

Председатель Высшего избирательного суда страны Сальвадор Ромеро сообщил, что процесс может занять "еще несколько дней"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии пока не вынес решения по заявке экс-президента Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы. Об этом сообщил в среду председатель ВИС Сальвадор Ромеро.

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Ранее газета El Deber со ссылкой на источники в партии "Движение к социализму", лидером которой является Моралес, сообщила, что ВИС отказал в регистрации экс-президенту, но одобрил заявку от его однопартийца Луиса Арсе, баллотирующегося в президенты.

"ВИС хочет публично отметить, что продолжает анализ и оценку всех поданных жалоб на регистрацию кандидатов. Мы обязуемся завершить их рассмотрение как можно скорее", - сказал Ромеро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV. "Пока решение ни по одному кандидату не принято", - подчеркнул он и добавил, что процесс может занять "еще несколько дней".

В начале февраля ВИС Боливии предъявил замечания к документам, поданным Моралесом и Арсе. В частности, инстанция потребовала подтвердить, что оба политика постоянно проживают в Боливии. После отставки в ноябре прошлого года Моралес покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца. Арсе также покинул страну в декабре и вернулся на родину только в конце января. "Движение к социализму" 13 февраля подало новые документы за своих кандидатов.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Вслед за оглашением результатов голосования противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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