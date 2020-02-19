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СМИ: экс-президенту Боливии Моралесу отказали в регистрации кандидатом в сенаторы

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Высший избирательный суд Боливии отклонил заявку экс-президента Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы. Об этом сообщила в среду газета El Deber со ссылкой на источники в партии "Движение к социализму", лидером которой является бывший глава государства.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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