СМИ: экс-президенту Боливии Моралесу отказали в регистрации кандидатом в сенаторы

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Высший избирательный суд Боливии отклонил заявку экс-президента Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы. Об этом сообщила в среду газета El Deber со ссылкой на источники в партии "Движение к социализму", лидером которой является бывший глава государства.