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Brexit

Британские власти объяснили, как будет работать новая балльная система выдачи виз

План британского правительства предполагает, что с 2012 года граждане ЕС и стран, не входящих в состав сообщества, будут находиться в одинаковых условиях, обращаясь за долгосрочными британскими визами

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. МВД Великобритании в среду опубликовало новую информацию о том, как будет работать основанная на баллах система выдачи виз для работы и учебы в стране. Она должна начать действовать с 1 января 2021 года, когда завершится переходный период после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

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"Это исторический момент для всей страны. Мы положим конец свободе передвижения [граждан Евросоюза], вернем себе контроль над нашими границами и выполним приоритетную для населения задачу, введя в Соединенном Королевстве новую балльную иммиграционную систему, которая позволит снизить общие иммиграционные показатели, - говорится в заявлении главы британского МВД Прити Пател. - Мы также будем привлекать в страну лучшие умы со всего мира, что пойдет на пользу экономике и обществу, а также позволит стране полностью реализовать свой потенциал".

План британского правительства предполагает, что со следующего года граждане ЕС и стран, не входящих в состав сообщества, будут находиться в одинаковых условиях, обращаясь за долгосрочными британскими визами. При этом граждане государств Евросоюза смогут приезжать в Соединенное Королевство без виз на срок, не превышающий шесть месяцев.

Заветные баллы

Для желающих работать в Великобритании иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, и раньше действовала система, основанная на баллах, однако с 1 января она претерпит существенные изменения. Для того, чтобы запрос на рабочую визу был рассмотрен, заявителю необходимо будет набрать не меньше 70 баллов. Больше всего баллов (по 20) дадут: предложение о трудоустройстве от компании из Великобритании, наличие навыков, соответствующих требованиям работодателя, уровень зарплаты, превышающий £25,6 тыс. ($33,2 тыс.) в год, редкая и нужная в королевстве профессия, а также ученая степень по одной из научно-технических специальностей.

Меньше баллов (по 10) дадут соискателю: знание английского языка, наличие ученой степени по специальности, не входящей в перечень, но связанной с его будущей работой, а также уровень зарплаты в пределах от £23 тыс. до £25,6 тыс. в год. Соискателям студенческих виз будут начисляться баллы за знание английского, наличие предложения об учебе в британском вузе и средств, необходимых для того, чтобы жить в стране во время обучения.

Новые требования достаточно гибки и, к примеру, должны позволить ученым въезжать в Великобританию даже без предложения о работе. Требования к зарплате квалифицированных специалистов понижены по сравнению с действующими сейчас (£30 тыс. в год), а минимум установлен на уровне £20,5 тыс. (такой уровень зарплаты не предполагает начисления баллов). Не имеет значения возраст обращающихся за визами, который является важным критерием в ряде других стран, использующих балльную систему. Изменения направлены на то, чтобы по-прежнему привлекать в страну ученых и специалистов в своих областях, однако ограничить приток низкоквалифицированной рабочей силы. По оценкам Лондона, 70% рабочей силы в ЕС не соответствует требованиям, которые начнут предъявлять к соискателям британских рабочих виз.

Дефицит рабочих рук?

Последнее обстоятельство вызывает беспокойство у экспертов. Как заявила газете The Guardian глава Конфедерации британской промышленности Кэролин Фэйбэйрн, после реформы стране может не хватить сиделок, официантов, строителей и уборщиков. С отсутствием достаточного количества рабочих рук в сезон могут столкнуться и британские фермеры, однако правительство пообещало существенно увеличить квоту на въезд сельхозработников на территорию королевства. По словам Пател, в случае возникновения подобных проблем помочь их решить должны работодатели, стимулируя безработных британцев выходить на рынок труда.

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