Госдеп не исключил, что заблокированные в США средства PDVSA передадут кредиторам

ТАСС, 19 февраля. Средства, которые находятся на заблокированных счетах венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, могут быть направлены на погашение ее задолженности перед кредиторами. Такое мнение выразил в среду в ходе телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Вопрос, касающийся замороженных счетов, связан с тем, что Венесуэла - это страна с огромным долгом. И компания PDVSA, государственная нефтедобывающая компания, также имеет огромный долг. Когда счета будут разблокированы, я думаю, что произойдет следующее: кредиторы немедленно постараются получить свои деньги обратно. В некоторых случаях они уже обращались в суды в США и добились судебных решений, подтверждающих их право на эти средства", - сказал Абрамс, отвечая на вопрос о том, не планируется ли передать контроль над заблокированными счетами PDVSA лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

На фоне политического кризиса в Венесуэле США ужесточили санкции против этой страны, в начале 2019 года под ограничения подпала PDVSA. Вашингтон заявил о заморозке активов компании на $7 млрд. США готовы ослабить санкции только в том случае, если контроль над компанией перейдет к Гуайдо.

"Пока они [кредиторы] не могут получить эти деньги, так как счета заморожены. Пока неясно, что произойдет после снятия блокировки, будут ли деньги переданы временному правительству (Гуайдо и его окружению - прим. ТАСС) или же вопрос будет решен в пользу коммерческих кредиторов", - пояснил Абрамс.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.