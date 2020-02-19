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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Белый дом назвал ложью публикацию о том, что Трамп был готов снять обвинения с Ассанжа

Раннее The Guardian сообщила, что основателю WikiLeaks предложили помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Белый дом категорически опроверг сведения о том, что президент США Дональд Трамп был готов на определенных условиях снять обвинения, выдвинутые в адрес создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа американскими компетентными органами.

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Статью соответствующего содержания разместила в среду в своей электронной версии газета The Guardian. В этой публикации говорится, что соответствующее предложение довел до сведения Ассанжа в августе 2017 года Дана Рорабакер, который в то время был членом Палаты представителей Конгресса США. В 2018 году попытка Рорабакера (республиканец, от штата Калифорния) переизбраться потерпела провал. С января 2019 года он не является конгрессменом.

"Президент едва знаком с Даной Рорабакером. Президенту известно лишь то, что Рорабакер - бывший конгрессмен. Он [Трамп] никогда не беседовал с ним [Рорабакером] на эту тему, равно как и практически на любую другую тему. Это [публикация в The Guardian] полная фабрикация и полная ложь. Это, вероятно, еще одна непрекращающаяся фальсификация и полная ложь со стороны Национального комитета Демократической партии [США]", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

The Guardian утверждает, что Ассанжу было предложено помилование в обмен на заявление о непричастности России к хакерской атаке на серверы Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а также публикации служебной переписки по электронной почте ее функционеров.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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