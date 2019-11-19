История дела Джулиана Ассанжа

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 ноября 2019 года прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Что известно о Джулиане Ассанже

Уроженец Австралии Джулиан Ассанж (родился в 1971 году) присоединился к группе хакеров еще в 1980-е годы, выбрав себе ник Mendax (от оксюморона древнеримского поэта Горация Splendide Mendax, что значит "благородный лжец" или "великолепный обманщик"). Вместе с друзьями он создал организацию International Subversives ("Международные диверсанты"). В 1996 году был осужден за взлом сервера канадской телекоммуникационной компании Nortel Networks и приговорен к штрафу в 2,1 тыс. австралийских долларов (около $1,3 тыс.). Впоследствии сменил несколько профессий в сфере IT.

В 2006 году основал сайт WikiLeaks с целью публикации секретной информации, полученной из анонимных источников. Наиболее известные из них относятся к 2010 году, когда были обнародованы конфиденциальные документы Госдепа и Пентагона, в том числе дипломатическая переписка и сведения о военных операциях в Ираке и Афганистане. Позднее WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов, среди них информация о прослушивании Агентством национальной безопасности США телефонных разговоров лидеров ряда стран.

В Швеции

В 2010 году, чтобы гарантировать конфиденциальность информаторов и редакторов WikiLeaks, Ассанж решил перенести сервер сайта в Швецию, так как законодательство этой страны обеспечивает надежную защиту анонимности пользователей. В том же году он приехал туда и планировал получить вид на жительство.

Вскоре против него началось расследование по заявлению двух шведок, обвинивших его в сексуальных домогательствах. 18 ноября 2010 году Стокгольмский окружной суд вынес постановление о его задержании. Опасаясь экстрадиции из Швеции в США (где в отношении него началось расследование), он уехал в Лондон. 30 ноября 2010 года Интерпол, а 2 декабря того же года Европол выдали ордера на его арест.

В декабре 2010 года Ассанж был задержан в Великобритании по запросу Швеции, но вскоре отпущен под залог в £240 тыс. на время рассмотрения запроса об экстрадиции. В ожидании суда он находился под подпиской о невыезде. В феврале 2011 года суд вынес решение о его выдаче шведским властям, а 19 июня 2012 года Верховный суд Великобритании отклонил апелляции адвокатов Ассанжа.

После этого основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа политического убежища, объяснив это тем, что он многократно "нарушал международное правило не вмешиваться во внутренние дела других государств". В тот же день основателя WikiLeaks задержали на территории посольства на основании двух ордеров, выданных Великобританией и США (в Великобритании его обвиняют в нарушении условий освобождения под залог, в США - в получении и распространении секретной информации Пентагона).

Обвинения Швеции

В Швеции следствие по трем из четырех заведенных в отношении Ассанжа дел было прекращено в связи с истечением срока давности в августе 2015 года. Расследование по четвертому - об изнасиловании - было приостановлено 19 мая 2017 года, ордер на арест утратил силу. При этом прокуратура Швеции заявила, что если подозреваемый окажется доступен для правосудия до августа 2020 года, то расследование может быть возобновлено.

13 мая 2019 года шведская прокуратура приняла решение о возобновлении уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении Ассанжа. 20 мая Швецией был направлен запрос в суд о его заочном аресте.