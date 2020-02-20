Демократы считают необходимым возврат США к Парижскому соглашению по климату

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен в случае избрания на пост президента обсудить вопрос о глобальных климатических изменениях со всеми участниками Парижского соглашения по климату. Об этом он заявил в среду на проходящих в Лас-Вегасе (штат Невада) общенациональных теледебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах. Трансляцию теледебатов ведет телекомпания MSNBC .

"В первый же день я соберу в Белом доме участников Парижского соглашения по климату", - пообещал он, указав на необходимость развития возобновляемых источников энергии в США.

На необходимость международного сотрудничества в решении проблем, связанных с глобальными климатическими изменениями, указал и экс-мэр Нью-Йока, миллиардер Майкл Блумберг. "Мы не должны вступать в конфликт с Китаем по этому поводу, мы должны вести с ними переговоры на эту тему", - подчеркнул он, указав на необходимость возврата США в число участников Парижского соглашения по климату.