Нетаньяху заявил о планах строительства 2,2 тыс. единиц жилья в Восточном Иерусалиме

"Сегодня я объявляю о создании нового квартала в районе Хар-Хома, где мы построим 2,2 тыс. жилых единиц. Это добавит около 12 тыс. жителей, а население Хар-Хома достигнет 50 тыс. человек. Это как город средних размеров в Израиле, только в этом районе", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что заявление Нетаньяху последовало всего лишь через два дня после того, как правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), специализирующаяся на мониторинге израильской поселенческой деятельности, сообщила, что Израиль приступил к первичному планированию нового поселения на 9 тыс. квартир и домов на одну семью на территории аэропорта Атарот в Восточном Иерусалиме.

Если план будет осуществлен, в Восточном Иерусалиме "появится первое поселение, построенное после 1997 года, когда правительство Нетаньяху (который также возглавлял кабинет в период с 1996 по 1999 год - прим. ТАСС) основало поселение Хар-Хома", - отмечается в заявлении правозащитников, распространенном 18 февраля. В организации охарактеризовали этот шаг израильских властей как "намерение нанести еще один смертельный удар по перспективам урегулирования конфликта на основе создания двух государств".