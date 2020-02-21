В посольстве США в России прокомментировали арест американца Спектора

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Москве знает об аресте американского гражданина Джина Спектора, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток бывшему помощнику вице-премьера Анастасии Алексеевой, однако не оглашает конкретные детали дела из уважения к его частной жизни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе посольства США в РФ.

"Мы знакомы с сообщениями в СМИ об аресте гражданина США. Защита американских граждан является для нас высшим приоритетом, - отметили в посольстве на вопрос о том, будет ли дипмиссия оказывать помощь Спектору. - По соображениям неприкосновенности частной жизни, мы не можем предоставить дополнительную информацию по конкретным случаям".

Запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний Джин Спектор обвиняется в посредничестве при передаче взяток бывшему помощнику вице-премьера Анастасии Алексеевой. Басманный суд Москвы в четверг арестовал обоих на два месяца. Защита Спектора и Алексеевой намерена обжаловать это решение.

По делу также проходят в качестве обвиняемых советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший с 2014 по 2017 годы должность генерального директора ООО "Промомед Рус". По версии следствия, Алексеева в период с 2015 по 2016 годы получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминиканскую Республику. В обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей.

В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.