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Кризис в Сирии
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Генсек ООН заявил, что столкновения в Идлибе угрожают мирным жителям и беженцам

Антониу Гутерриш отметил, что столкновения угрожают заблокировать пути доставки гуманитарной помощи

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что столкновения в сирийском Идлибе продвигаются в сторону мест с высокой концентрацией мирных жителей и беженцев.

"Столкновения сейчас продвигаются в стороны территорий с наибольшей концентрацией людей, включая внутренне перемещенных лиц, и угрожают заблокировать пути доставки гуманитарной помощи", - сказал он в пятницу в заявлении журналистам.

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Генсек указал, что "серия военных наступлений сирийской армии при поддержке российской авиации продолжается уже почти год". "Мое послание предельно ясно: у сирийского кризиса нет военного решения, - подчеркнул Гутерриш. - Этой сотворенной людьми гуманитарной катастрофе нужно положить конец, страдания сирийцев должны прекратиться".

Он также информировал, что ООН обращается с экстренным запросом к донорам о выделении дополнительных $500 млн для помощи внутренним беженцам в Сирии в течение предстоящих шести месяцев. "По нашим оценкам, 2,8 млн человек на северо-западе Сирии нуждаются в гуманитарной помощи", - добавил глава всемирной организации.

Ситуация в зоне деэскалации в Идлибе в Сирии обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Москва неоднократно выражала поддержку этих действий по борьбе с террористами, тогда как в Анкаре расценили их как нарушение правительственными войсками сочинских договоренностей о мирном урегулировании, в связи с чем президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения турецкими военными ответной операции в Идлибе. На этом фоне в последние дни участились атаки боевиков на новые позиции сирийской армии, к отражению которых 20 февраля подключились ВКС России.

В новость были внесены изменения (21:12 мск) — добавлена информация по тексту.

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СирияКризис в СирииГутерриш, Антониу
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