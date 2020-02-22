Офис Зеленского отреагировал на слова Путина о "создании глобального конкурента в мире"

ТАСС, 22 февраля. Офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с заявлением, что российско-украинские отношения не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров. Таким образом офис прокомментировал слова лидера России Владимира Путина о том, что объединение Украины и РФ потенциально может создать "глобального конкурента" в Европе и всем мире, в субботу сообщила газета Washington Examiner.

Ранее Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. "Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - сказал российский президент. При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров, - приводит издание заявление офиса Зеленского. - Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы".

На Украине также прокомментировали слова Путина о том, что расколом на Украине православную церковь "разрезали по живому". "На Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, инициируемое конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденное церковным документом, томосом", - утверждали в офисе Зеленского.

Православная церковь Украины (ПЦУ) создана в Киеве на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви и Киевского патриархата. Она получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская православные церкви не признали каноничность новой церковной структуры. Признание ПЦУ стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской православной церкви. Кроме того, за внесение главы ПЦУ Епифания в список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых на литургии, Священный синод РПЦ 26 декабря 2019 года постановил прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора II.