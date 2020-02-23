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Политический кризис в Боливии

Страны АЛБА считают политическим отказ допустить Моралеса к выборам в Боливии

В заявлении альянса говорится, что эта мера "является еще одним доказательством продолжающегося переворота против боливийского народа"

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) считают, что отказ Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии в регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы имеет исключительно политические причины. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте объединения.

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В четверг председатель ВИС Сальвадор Ромеро сообщил, что из-за "невыполнения требования о постоянном проживании" в Боливии заявка Моралеса на регистрацию кандидатом была отклонена. В то же время суд одобрил выдвижение сторонника экс-главы государства Луиса Арсе в президенты.

"Эта мера является еще одним доказательством продолжающегося переворота против боливийского народа, решение имеет политическую подоплеку и никоим образом не основано на технических или юридических недочетах, - говорится в документе. - Конечная цель состоит в том, чтобы не допустить проявления широкой поддержки, которую Эво Моралес [ранее] получил путем голосования".

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.

Теги
Моралес, ЭвоАнтигуа и БарбудаБоливияДоминикаГренадаКубаНикарагуаСент-ЛюсияВенесуэлаСент-Китс и НевисСент-Винсент и ГренадиныЧавес, УгоКастро, ФидельПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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