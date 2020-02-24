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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 26 февраля в Вене

В нем примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет 26 февраля в Вене. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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"26 февраля в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, встреча пройдет под председательством генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид. "В заседании примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Соединенного Королевства и Ирана", - говорится в заявлении.

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АвстрияИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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