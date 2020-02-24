Адвокаты Ассанжа заявили, что не услышали от стороны обвинения ничего нового

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Адвокаты создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявили, что обвинение не сообщило в понедельник ничего нового. Об этом сказал журналистам главный редактор WikiLeaks Кристиан Храфнссон во время обеденного перерыва в рамках начавшихся в лондонском суде слушаний об экстрадиции Ассанжа в США.

"Сегодня Королевская прокуратура, выступающая от лица прокуратуры США, не сказала в суде ничего нового. Мы слышали только то, что повторялось на протяжении последних десяти лет. С 2010 года мы слышим о том, что Ассанж подверг риску жизни людей [из-за публикации им секретных документов США]. Спустя 10 лет каких-либо свидетельств того, что им был нанесен какой-либо вред, так и не появилось, напротив, еще в 2013 году во время суда над [информатором WikiLeaks] Челси Мэннинг представитель Пентагона вынужден был признать, что никто физически не пострадал в результате публикаций, появившихся в 2010-2011 годах. В 2020 году они по-прежнему не могут представить в суде ни одного доказательства того, что кому-то был причинен вред", - сказал Храфнссон.

Он пообещал, что в ближайшие дни защита австралийца представит два десятка убедительных аргументов, каждого из которых, по его мнению, будет достаточно, чтобы остановить процедуру экстрадиции.

Надежды на справедливость

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, в частности, он обвиняется в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Совокупно по выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Рассмотрение дела о выдаче австралийца началось в понедельник в Королевском суде Вулиджа. Он расположен на юго-востоке Лондона и соединен подземным проходом с тюрьмой усиленного режима Белмарш. В ней 48-летний Ассанж содержится с апреля прошлого года.

Храфнссон выразил надежду на справедливость судебного разбирательства. "Будем надеяться, что суд в Лондоне будет справедливым. Но мы узнаем, был ли он таковым, лишь после того, как станет ясно, учел ли суд неоспоримые доказательства [того, что Ассанж не может быть экстрадирован в США]".

Главред WikiLeaks назвал смехотворным заявление прокуратуры о том, что в США Ассанжу фактически грозит лишь 4-5 лет тюрьмы, тогда как 18 выдвинутых против него обвинений в шпионаже и хакерской деятельности предполагают суммарный срок, превышающий 170 лет. "Да, Джулиану могут предложить сделку с правосудием в обмен на признание вины. Это то, что я называю предложением в духе "Крестного отца", - сказал Храфнссон.