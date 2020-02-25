ЕС готов начать переговоры с Лондоном об отношениях после Brexit в первую неделю марта

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз готов начать переговоры с Великобританией об отношениях после ее выхода из состава сообщества (Brexit) в начале марта. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Twitter .

"Переговоры с Великобританией начнутся на неделе со 2 марта. Мы готовы строить тесные отношения амбициозного партнерства с Великобританией. Это хорошо для людей и бизнеса", - написала она.

Ранее во вторник Совет ЕС по общим вопросам утвердил мандат Еврокомиссии на переговорах о будущих отношениях с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза. В документе подчеркивается, что ЕС намерен установить с Великобританией зону свободной торговли без таможенных тарифов и квот, а также равные условия, обеспечивающие честную конкуренцию британскому и европейском бизнесу. Переговоры также должны заложить основы для новых отношений в сфере рыбной ловли, на базе сохранения взаимного доступа к водам друг друга, а также развития партнерства в области цифровой торговли, интеллектуальной собственности, госзакупок, транспорта и энергетики.

Еврокомиссия ранее уже сообщала, что второй этап переговоров с Великобританией также будет поручен Мишелю Барнье, который вел первый этап переговоров об условиях выхода этой страны из ЕС.