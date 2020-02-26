20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Жээнбеков: Киргизия ведет активную работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом

По словам президента республики, особо учитывается тот факт, что "после разгрома очага террора в Сирии многие боевики стали возвращаться домой"

БИШКЕК, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Власти Киргизии предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны. Об этом заверил ТАСС в преддверии визита в Россию президент республики Сооронбай Жээнбеков.

"Наши силы безопасности активно проводят работу по противодействию и борьбе с деятельностью экстремистского и террористического подполья", - сообщил он. По его словам, особо учитывается тот факт, что "после разгрома очага террора в Сирии многие боевики стали возвращаться домой".

Глава государства отметил, что "очень серьезные мероприятия" проводит по линии обеспечения военной безопасности Генштаб Вооруженных сил Киргизии, как самостоятельно, так и в формате ОДКБ и ШОС. "Корректируются соответствующие планы, проводятся учения и тренировки, усилено внимание к стратегическим объектам, принимаются другие дополнительные меры антитеррористического характера, в том числе по исключению влияния проповедников экстремизма на традиционные религии", - заверил глава государства.

По его словам, в случае возможного обострения ситуации в сфере безопасности республика рассчитывает и на помощь партнеров. "Мы также уверены, что в случае необходимости получим полную поддержку от своих союзников, в том числе от российской военной авиабазы в городе Канте, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ", - убежден Жээнбеков.

"Особо хочу коснуться темы военно-технического сотрудничества с Россией. В рамках вступления республики в ЕАЭС при помощи РФ уже построено 11 объектов на границе, в том числе пограничные заставы, посты, здание для подразделения специального назначения", - уточнил он, добавив, что киргизская погранслужба получила из России "новую автомобильную и специальную технику, продолжается поставка других технических средств охраны границы".

"Нами также принимаются меры по усилению своей границы, выделяем средства, на которые сейчас активно проводится реконструкция пунктов пропуска через государственную границу и других объектов", - подчеркнул президент.

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КиргизияСирияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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