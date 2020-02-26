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Словакия выступает против установления барьеров в отношениях Европы и России

Единственный путь для развития отношений - взаимное сотрудничество, отметил премьер-министр республики Петер Пеллегрини

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Словакия выступает против установления барьеров и злоупотребления санкциями в отношениях Европы и России. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Петер Пеллегрини на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным.

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"Словакия является составной частью Евросоюза и понимает определенные сложности в развитии отношений между Евросоюзом и Россией, но Словакия имеет свое мнение и свой взгляд на развитие отношений с Российской Федерацией и всегда откровенно их представляет. Только диалог, взаимное сотрудничество - это единственный путь для развития отношений и Словакия делает акцент на то, что нельзя устанавливать барьеры и злоупотреблять санкциями", - сказал он.

Словацкий премьер добавил, что "всегда надо садиться за стол переговоров". "Сегодняшний визит - это четкий сигнал того, что Словакия будет продолжать конструктивные, перспективные и хорошо развивающиеся отношения с Россией", - сказал он. Пеллегрини заверил, что Словакия намерена продолжать те положительные отношения, которые сложились в последние годы. Он также убежден, что такая тенденция сохранится и в последующие годы. "Наше экономическое сотрудничество становится более позитивным, и я был бы рад, если бы смогли его продолжить", - добавил словацкий премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСловакияРоссияПеллегрини, Петер
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