Словакия выступает против установления барьеров в отношениях Европы и России

"Словакия является составной частью Евросоюза и понимает определенные сложности в развитии отношений между Евросоюзом и Россией, но Словакия имеет свое мнение и свой взгляд на развитие отношений с Российской Федерацией и всегда откровенно их представляет. Только диалог, взаимное сотрудничество - это единственный путь для развития отношений и Словакия делает акцент на то, что нельзя устанавливать барьеры и злоупотреблять санкциями", - сказал он.

Словацкий премьер добавил, что "всегда надо садиться за стол переговоров". "Сегодняшний визит - это четкий сигнал того, что Словакия будет продолжать конструктивные, перспективные и хорошо развивающиеся отношения с Россией", - сказал он. Пеллегрини заверил, что Словакия намерена продолжать те положительные отношения, которые сложились в последние годы. Он также убежден, что такая тенденция сохранится и в последующие годы. "Наше экономическое сотрудничество становится более позитивным, и я был бы рад, если бы смогли его продолжить", - добавил словацкий премьер.