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Переговоры о перемирии в Ливии

Правительство сторонников Хафтара приостанавливает участие в мирном диалоге по Ливии

Как заявил министр иностранных дел временного кабмина Абдельхади аль-Хвейдж, глава ПНС Фаиз Саррадж "узурпировал власть в Триполи"

ТАСС, 26 февраля. Временное правительство Ливии, действующее на востоке страны, приостанавливает свое участие в мирном диалоге с представителями Правительства национального согласия (ПНС), который проходит в Женеве. Об этом, как передал в среду телеканал Al Arabiya, заявил глава МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейдж.

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"Временное правительство приостанавливает свое участие в женевских переговорах", - отметил аль-Хвейдж.

По мнению министра временного кабинета, глава ПНС Фаиз Саррадж "узурпировал власть в Триполи". Как считает аль-Хвейдж, наемники, которые выступают на стороне ПНС, "угрожают не только самой Ливии, но и странам Европы и всему международному сообществу".

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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