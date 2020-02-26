Правительство сторонников Хафтара приостанавливает участие в мирном диалоге по Ливии

ТАСС, 26 февраля. Временное правительство Ливии, действующее на востоке страны, приостанавливает свое участие в мирном диалоге с представителями Правительства национального согласия (ПНС), который проходит в Женеве. Об этом, как передал в среду телеканал Al Arabiya , заявил глава МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейдж.

"Временное правительство приостанавливает свое участие в женевских переговорах", - отметил аль-Хвейдж.

По мнению министра временного кабинета, глава ПНС Фаиз Саррадж "узурпировал власть в Триполи". Как считает аль-Хвейдж, наемники, которые выступают на стороне ПНС, "угрожают не только самой Ливии, но и странам Европы и всему международному сообществу".