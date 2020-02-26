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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Участники иранской ядерной программы подтвердили намерение сохранить сделку

В итоговом заявлении комиссии сказано, что соглашение остается главным элементом глобального ядерного нераспространения

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников - Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция - на заседании в Вене подтвердила приверженность курсу на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении председательствовавшей на ней генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид.

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"Все участники подтвердили важность сохранения соглашения, которое остается ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения", - говорится в документе. В нем также отмечается, что стороны обсудили результаты двусторонних консультаций последних недель по вопросам реализации Ираном положений соглашения и проблем, связанных с возобновлением санкций со стороны США, вышедших из ядерной сделки.

Участники консультаций приветствовали проведение первых транзакций с Ираном через созданный Францией, Германией и Великобританией для обхода американских санкций специальный механизм финансовых расчетов с Ираном INSTEX и присоединение к нему четырех новых государств, подчеркнули необходимость его дальнейшего укрепления и развития.

"Участники встречи приветствовали усилия Рабочей группы по модернизации реактора в Араке под председательством Китая и Великобритании. Они приняли к сведению последнее развитие событий вокруг завода Фордо и выразили твердую поддержку действиям России по продолжению имплементации проекта по производству там стабильных изотопов (для медицинских нужд - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Иран частично возобновил в декабре обогащение урана на центрифугах на заводе в Фордо, что сделало технологически невозможным продолжение производства там медицинских изотопов, в результате чего РФ приостановила реализацию этого проекта, однако продолжает контакты с Тегераном для его возобновления. В документе подчеркивается важность продолжения реализации всех проектов в рамках СВПД.

"Встреча прошла на фоне продолжающегося распространения коронавируса нового типа COVID-19. Ее участники выразили полную поддержку Китаю, Ирану и другим подверженным ему странам и их усилиям по сдерживанию распространения вируса", - говорится в документе.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург
Даты остаются прежние: 14-15 мая
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