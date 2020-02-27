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Ливия: исламисты против армии

Единственный гражданский аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрелов

В середине январе Ливийская национальная армия объявила бесполетной зону вокруг столицы вместе с аэропортом

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Митига ливийской столицы приостановил в четверг работу после обстрелов. Об этом говорится в заявлении администрации единственной действующей в Триполи гражданской воздушной гавани, размещенном на ее странице в Facebook.

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"Все авиасообщение с международным аэропортом Митига приостанавливается из-за непрекращающихся обстрелов до последующего уведомления", - отмечается в тексте. Ранее штаб проводимой силами Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа операции "Вулкан гнева" объявил, что гавань и ее контрольная вышка подверглись ударам из систем залпового огня "Град". В совершении этой атаки сторонники триполийского кабмина обвинили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Еще в середине января противостоящая формированиям ПНС армия объявила о введении бесполетной зоны над столицей, затрагивающей и аэропорт Митига. Официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари пригрозил тогда уничтожением всем самолетам-нарушителям - как военным, так и гражданским, "независимо от их принадлежности и владельцев". Генерал, в частности, утверждал, что эта воздушная гавань и ее авиабаза превратились в плацдарм турецких войск для атак на ЛНА, а также перевалочный пункт, через который из Сирии в Ливию перебрасываются боевики, в том числе террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Позднее, несмотря на угрозы армии, Саррадж и глава Высшего государственного совета (исполняет консультативную роль) Халед аль-Мишри выступили с совместным заявлением, в котором распорядились восстановить воздушное сообщение с аэропортом в столице. При этом они предупредили, что "ответственность за любые возможные риски и происшествия" после возобновления полетов будут лежать на Совете Безопасности ООН, Миссии ООН по поддержке в Ливии, а также тех, кто вводит блокаду.

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