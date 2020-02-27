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Медведчук заявил о недоверии украинцев к власти после непрофессиональной эвакуации из КНР

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" при этом назвал крайне непрофессиональным уровень выполнения госорганами задачи по эвакуации и размещению людей на карантин

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинцы полностью утратили доверие к государству, государственным институтам и чиновникам после "крайне непрофессионального" выполнения госорганами задачи по эвакуации людей из Уханя и размещению их на карантин. Об этом заявил в четверг глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

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"Вся Украина под впечатлением от реакции, которую вызвала в Тернопольской, Львовской и Полтавской областях эвакуация наших граждан из Китая. Есть над чем задуматься, в том числе и о полной утрате доверия украинцев к государству, государственным институтам, разъяснениям и обещаниям чиновников", - сказал он.

Медведчук назвал "крайне непрофессиональным" уровень выполнения госорганами задачи по эвакуации и размещению людей на карантин. "И на фоне такой бездарной реализации в целом не самого сложного с точки зрения организации мероприятия чиновники высокого уровня позволяют себе еще и морализаторство по отношению к жителям Полтавской области, призывая к гуманизму и солидарности", - заявил глава политсовета ОПЗЖ.

Слыша такие неискренние призывы к человеколюбию, продолжил политик, невольно хочется спросить: "Господа, а где же был ваш гуманизм, когда вы обрекали 82,1% украинских пенсионеров (данные по состоянию на 01 января 2020 года) на пенсии меньше 4 тыс. гривен (около $163) в месяц? Или вы не знали, что на эти деньги прожить невозможно? Что пенсионеры в Украине ведут полуголодное существование, что им не хватает средств даже на самые необходимые лекарства? А ведь это именно вы голосовали за бюджет-2020 и подписывали его".

Медведчук также упрекнул власть в сохранении заоблачных тарифов на ЖКХ после всех обещаний их пересмотреть и в продолжении реализации антисоциальной, антинародной медицинской "реформы" Ульяны Супрун. "Это по-человечески? У вас совести хватает?" - спрашивает политик.

"Нет у нынешней власти права на морализаторство. Ничем не заслужила эта власть ни доверия, ни уважения украинского народа", - заключил Медведчук.

Эвакуация и коронавирус

Украина 20 февраля эвакуировала самолетом из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области. Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять стражей порядка получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил страну с Европой Средневековья. До этого, когда шла подготовка к эвакуации, власти Украины намеренно не информировали граждан о готовящихся местах размещения прибывающих из Китая соотечественников. По стране поползли слухи о том, что их привезут на Западную Украину, что стало причиной акций протеста в Тернопольской и Львовской областях против размещения людей на карантин в этих регионах.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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