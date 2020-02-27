На Украине телеканал оштрафовали за критику политики властей по отношению к Донбассу

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Украинский регулятор оштрафовал спутниковый новостной телеканал NewsOne за высказывание одного из ведущих, заявившего об ответственности властей за конфликт в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины, осуществляющего регулирование в сфере СМИ.

На основании внеплановой проверки Нацсовет постановил, что в словах ведущего канала NewsOne Руслана Коцабы содержатся признаки "призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". По итогам проверки украинский регулятор объявил телеканалу NewsOne предупреждение и оштрафовал его на сумму в 105 тыс. 625,50 гривен ($4,3 тыс).

Регулятор приводит высказывания телеведущего Руслана Коцабы, сделанные в эфире NewsOne 5 ноября 2019 года, которые стали поводом для санкций. "[Президент Украины] господин [Владимир] Зеленский, как в свое время [бывший президент Украины] Петр Порошенко, как мантру повторяет: "Мир, мир в Донбассе", но война продолжается, - сказал в эфире ведущий NewsOne. - Военный бюджет не сокращается. Шестой год, представьте себе, шестой год ничего не меняется. Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает кровавую вакханалию предыдущей банды или все же хочет войти в учебники по новейшей истории Украины как миротворец, который принес мир на Донбасс, а затем всем нам, украинцам".

Руслан Коцаба, выступая в эфире, также призвал прекратить разделение украинцев по политическому и идеологическому принципу на "наших" и "ваших", а также "возвратиться в правовое поле". "То есть конституционно или неконституционно, законно или незаконно - вот такие критерии и одновременно ключик к решению проблемы (конфликта в Донбассе - прим. ТАСС)", - сказал ведущий.

"Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации", - говорится в решении Национального совета по телевидению и радиовещанию. При этом регулятор ссылается на постановление парламента, провозглашающее Россию "страной-агрессором".