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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

В Германии депутаты пожаловались на Меркель в прокуратуру в связи с убийством Сулеймани

В Левой партии считают, что в отношении канцлера и правительства ФРГ можно возбудить дело по подозрению в "пособничестве убийству путем бездействия"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Восемь депутатов Бундестага от фракции Левой партии подали жалобу в Федеральную прокуратуру ФРГ в отношении канцлера Ангелы Меркель и ее правительства в связи с убийством американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщило в четверг агентство DPA.

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Парламентарии указали на то, что убийство Сулеймани в Багдаде было осуществлено при использовании американской авиабазы Рамштайн в регионе Рейнланд - Пфальц на юго-западе Германии.

Депутаты считают, что в отношении Меркель и правительства ФРГ можно возбудить дело по подозрению в "пособничестве убийству путем бездействия". По мнению депутатов, канцлер и кабмин могли не допустить этой операции, но ничего не предприняли.

Теги
Меркель, АнгелаСШАИранГерманияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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