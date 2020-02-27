В Германии депутаты пожаловались на Меркель в прокуратуру в связи с убийством Сулеймани

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Восемь депутатов Бундестага от фракции Левой партии подали жалобу в Федеральную прокуратуру ФРГ в отношении канцлера Ангелы Меркель и ее правительства в связи с убийством американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщило в четверг агентство DPA .

Парламентарии указали на то, что убийство Сулеймани в Багдаде было осуществлено при использовании американской авиабазы Рамштайн в регионе Рейнланд - Пфальц на юго-западе Германии.

Депутаты считают, что в отношении Меркель и правительства ФРГ можно возбудить дело по подозрению в "пособничестве убийству путем бездействия". По мнению депутатов, канцлер и кабмин могли не допустить этой операции, но ничего не предприняли.