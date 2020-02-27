Лондонский суд сделал до мая паузу в рассмотрении дела об экстрадиции Ассанжа в США

Изначально предполагалось, что первая часть слушаний, во время которой стороны представили свои аргументы, завершится в пятницу. Однако в итоге она продлилась всего четыре дня, то есть на день меньше запланированного. Второй этап рассмотрения запроса об экстрадиции Ассанжа в США должен начаться 18 мая и продлиться еще три недели. Тогда стороны представят доказательства и опросят свидетелей.

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Первый этап слушаний по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты завершился в четверг в Королевском суде лондонского района Вулидж. Как сообщает газета The Guardian , судья Ванесса Барайтсер объявила, что процесс продолжится в мае.

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Позиции сторон

Перед судьей Ванессой Барайтсер не стоит задачи вынести вердикт по предъявленным Ассанжу обвинениям, однако ей предстоит постановить, соответствует ли запрос Вашингтона действующему с 2007 года британо-американскому соглашению об экстрадиции. Данный документ предусматривает запрет на экстрадицию лиц, обвиняемых в "политических преступлениях", что определило основную линию защиты.

Адвокаты основателя WikiLeaks также заявили о том, что не их подзащитный опубликовал неотредактированные тайные телеграммы США, что, по версии обвинения, поставило под угрозу жизни многих людей в Афганистане, Ираке и Иране, сотрудничавших с Вашингтоном. По их данным, это сделали журналисты The Guardian, которые опубликовали пароль к защищенному объему данных, хранившегося на серверах WikiLeaks.

Юристы, представляющие Соединенные Штаты, в свою очередь указывали на то, что 48-летний австралиец совершил обычные уголовные преступления, за которые должен был бы понести наказание и в Великобритании, вот почему он может быть отправлен за океан. Согласно упомянутому двустороннему соглашению, британский суд не может дать санкцию на экстрадицию обвиняемого, если в совершенных им деяниях по британским законам нет состава преступления.

Правозащитная критика

Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") в четверг призвала британские власти обеспечить справедливое рассмотрение дела.

"Это неделя показала, что свобода выражения мнений и доступа к информации окажется под угрозой по всему миру, если Джулиан Ассанж будет выдан в США, где он пойдет под суд по обвинениям в шпионаже", - заявила эксперт НПО по правам человека в Европе Джулия Холл. "В течение последних четырех дней Джулиан Ассанж неоднократно пытался обратиться к суду, заявив, что он не слышит происходящее на заседаниях, не может эффективно общаться или давать указания своим адвокатам, не может сосредоточиться, находясь в безопасном пространстве", - добавила она.

В четверг судья отказала юристам австралийца, которые настаивали на том, чтобы Ассанж во время процесса сидел рядом со своими адвокатами, а не один в боксе из пуленепробиваемого стекла.

Дальнейшая процедура

Свое решение судья Барайтсер должна объявить через несколько месяцев после завершения второго этапа слушаний. Не исключено, что это может произойти уже летом этого года. Все это время Ассанж будет ожидать вынесения вердикта в тюрьме строго режима Белмарш. Здесь он находится с апреля прошлого года, после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна будет дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы. Соответственно, апелляцию на решение суда может подать и сторона обвинения, если в экстрадиции ей будет отказано.