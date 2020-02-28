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Сирийско-турецкий конфликт
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Глава дипломатии Евросоюза рассчитывает провести переговоры по Сирии с Лавровым

ЕС призывает стороны к немедленной деэскалации ситуации в Идлибе и прекращению огня

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обострение ситуации в Сирии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Мы поддерживаем взаимодействие с Россией [по Сирии] на разных уровнях, включая послов, а также [поддерживаем] контакты главы дипломатии Евросоюза с министром иностранных дел России Лавровым. Переговоры [между главой дипломатии ЕС и Лавровым] проходили в прошлом, запланированы и на сегодня", - сказал он.

Cтано подчеркнул, что ЕС призывает стороны к немедленной деэскалации ситуации в Идлибе и прекращению огня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияБоррель, ЖозепСирийско-турецкий конфликт
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