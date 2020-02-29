Пентагон сообщил, что Герасимов и Милли решили не раскрывать детали телефонного разговора

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора обсудили усилия по пресечению конфликтных ситуаций в Сирии, однако решили не раскрывать подробности своей беседы. Об этом говорится в заявлении КНШ.

Военачальники "обменялись взглядами на усилия по пресечению конфликтов в Сирии, а также на вопросы, которые вызывают взаимную обеспокоенность". "В соответствии со сложившейся практикой оба [генерала] согласились не раскрывать подробности разговора", - отметили в КНШ.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.