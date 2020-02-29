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Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года военные учения армии КНДР

Лидер КНДР "выразил восхищение" боеспособностью принимавших участие в маневрах подразделений
Лидер КНДР Ким Чен Ын ЦТАК
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 29 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения Корейской народной армии (КНА) с участием различных родов войск. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Верховный главнокомандующий вооруженными силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 28 февраля руководил учениями частей народной армии по нанесению объединенного огневого удара", - отмечается в сообщении. По информации ЦТАК, в ходе учений отрабатывалась "способность маневрирования и нанесения огневого удара оборонительных частей фронта", а также умение командования координировать совместные действия различных родов войск.

Как отмечает агентство, учения проводились на восточном участке фронта близ морского побережья. В качестве мишени для нанесения удара был выбран небольшой остров, который в результате стрельб "с оглушительным громом превратился в море огня". Как подчеркнуло ЦТАК, Ким Чен Ын "выразил восхищение" боеспособностью принимавших участие в маневрах подразделений и в целом учения доставили ему "большое удовольствие".

В предыдущий раз военные маневры армии КНДР состоялись в ноябре 2019 года. Тогда Ким Чен Ын руководил учениями по высадке воздушного десанта.

Теги
КНДРКим Чен Ын
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