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Сирийско-турецкий конфликт

Турция нанесла удары по сирийским заводам по производству химоружия

Речь идет о семи складах

АНКАРА, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия. С таким утверждением выступил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

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"В ходе нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут терпеть последствия", - утверждал президент на встрече с депутатами в Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

С подачи России 10 сентября 2013 года Сирия согласилась поставить под международный контроль свои запасы химического оружия и вскоре передала документы о присоединении к Конвенции по запрещению химоружия. Спустя месяц Сирия официально стала 190-м членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Все запасы ХО было решено уничтожить, а процесс его производства запретить. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии вывезена последняя партия химоружия для последующего уничтожения. 4 января 2016 года глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в Техасе были переработаны последние 75 цилиндров фтороводорода. Таким образом, процесс уничтожения сирийского химического оружия считался завершенным.

Между тем разрабатывать собственное химическое оружие начали боевики террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ). В октябре 2016 года российские военные обнаружили на юго-западе Алеппо доказательства применения ХО против мирного населения и армии Сирии. Речь идет о боеприпасах с хлором и белым фосфором, однако МИД РФ не сомневается в наличии у боевиков зарина и иприта.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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