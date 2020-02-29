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НАТО приветствует соглашение США и талибов и ожидает начала внутриафганских переговоров

В альянсе надеются, что переговоры приведут к прочному мирному соглашению, положат конец насилию и защитят права человека

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. НАТО приветствует подписанное в субботу США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) мирное соглашение и ожидает начала внутриафганских переговоров. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

"НАТО приветствует объявление о значительных первых шагах в достижении мирного урегулирования в Афганистане, - отмечается в нем. - В этом контексте Североатлантический альянс внесет коррективы, в том числе сократит свое присутствие. Теперь мы ожидаем начала внутриафганских переговоров, которые приведут к прочному и всеобъемлющему мирному соглашению, положат конец насилию и защитят права человека".

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. Церемония подписания проходит в субботу в Дохе.

Теги
Афганистан
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