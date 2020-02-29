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Афганские власти заявили, что повестка их переговоров с талибами будет шире, чем у США

По словам главы республики Ашрафа Гани, представители движения должны быть готовы обсудить свои отношения с государственными и негосударственными спонсорами

ТЕГЕРАН, 29 февраля. /ТАСС/. Повестка переговоров афганских властей с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) будет шире, чем у США. Об этом заявил в субботу избранный президент Афганистана Ашрафа Гани.

"Наша переговорная повестка с движением "Талибан" будет шире, нежели их в рамках диалога с США", - цитирует президента его пресс-служба.

По словам Гани, "представители движения должны быть готовы обсудить свои отношения с государственными и негосударственными спонсорами".

Он также поблагодарил власти США за заключение договора с талибами. "Я хочу сказать спасибо президенту Дональду Трампу за его участие в разработке соглашения между Вашингтоном и движением "Талибан", - отметил Гани.

В субботу в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами. США намерены снять санкции с членов движения "Талибан" к августу 2020 года, а также полностью вывести свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев.

Теги
АфганистанСШАГани, Ашраф
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