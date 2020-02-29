СМИ: ливийская армия сорвала планы ИГ по атакам на юге Ливии

"Армия упреждающим ударом сорвала диверсионные планы ИГ на юге страны" - приводит его слова в субботу телеканал Sky News Arabia. Во время рейдов на штаб-квартиру экстремистов в районе Себхи - главный город на юге, находящийся в 750 км от столицы Триполи, был схвачен их местный главарь Омар аль-Амин, известный как врач ИГ, рассказал ат-Таршани. По его словам, именно этот боевик отвечал за планирование вылазок в этом регионе и обладал ценной информацией о ячейках террористов как на юге страны, так и по всей Ливии. В настоящее время он перевезен в безопасное место, где ведется его допрос.

ЛНА с января прошлого года проводила в юго-западном регионе страны войсковую операцию против террористов, в том числе из ИГ, криминальных банд и формирований чадской оппозиции. За несколько месяцев армии удалось взять под контроль главные города на юге, нефтяные месторождения и практически полностью выдворить оттуда различного рода группировки.