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СМИ: ливийская армия сорвала планы ИГ по атакам на юге Ливии

Во время рейдов на штаб-квартиру экстремистов в районе Себхи, ЛНА захватила местного главаря ИГ Омара аль-Амина, который отвечал за планирование вылазок в этом регионе

КАИР, 29 февраля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара обезвредила ячейку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавшую атаки на юге Ливии. Об этом заявил официальный представитель оперативного штаба ВС в южном регионе Али ат-Таршани.

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"Армия упреждающим ударом сорвала диверсионные планы ИГ на юге страны" - приводит его слова в субботу телеканал Sky News Arabia. Во время рейдов на штаб-квартиру экстремистов в районе Себхи - главный город на юге, находящийся в 750 км от столицы Триполи, был схвачен их местный главарь Омар аль-Амин, известный как врач ИГ, рассказал ат-Таршани. По его словам, именно этот боевик отвечал за планирование вылазок в этом регионе и обладал ценной информацией о ячейках террористов как на юге страны, так и по всей Ливии. В настоящее время он перевезен в безопасное место, где ведется его допрос.

ЛНА с января прошлого года проводила в юго-западном регионе страны войсковую операцию против террористов, в том числе из ИГ, криминальных банд и формирований чадской оппозиции. За несколько месяцев армии удалось взять под контроль главные города на юге, нефтяные месторождения и практически полностью выдворить оттуда различного рода группировки.

Теги
ЛивияХафтар, Халифа
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