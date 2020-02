Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступили ведущие СМИ США, в том числе телеканалы CNN и ABC, Fox News, NBC, агентство Associated Press, газета The New York Times.