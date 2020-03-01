Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступили ведущие СМИ США, в том числе телеканалы CNN и ABC , Fox News , NBC , агентство Associated Press , газета The New York Times .

На праймериз в Южной Каролине отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 54 делегатов. Байден получит не менее 14 из них, согласно оценкам CNN.

"Спасибо, Южная Каролина", - написал бывший вице-президент в Twitter. "Лишь несколько дней назад пресса и обозреватели заявляли, что нашей кампании конец. Однако после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень даже живы, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперед", - добавил Байден. Он в течение нескольких месяцев считался лидером предвыборной гонки демократов, однако до этого не мог продемонстрировать убедительных результатов по итогам первичных выборов и собраний партийных активистов в других штатах.

За голоса делегатов от Южной Каролины борются также бывший сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и миллиардер Том Стейер.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.