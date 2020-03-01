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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

В США миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки демократов

Он израсходовал на проведение кампании около $200 млн, но так и не смог войти в число лидеров

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американский миллиардер Том Стейер прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщил в субботу его представитель журналистам газеты The New York Times.

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"Я говорил, что если у меня не будет шансов на победу, то я приостановлю свою кампанию. Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента", - сказал миллиардер.

Стейер заверил, что поддержит того кандидата в президенты, которого в итоге выдвинет Демократическая партия. "Любой демократ в миллион раз лучше, чем [действующий президент США Дональд] Трамп", - сказал миллиардер.

Он вступил в предвыборную борьбу в июле 2019 года и израсходовал на проведение кампании около $200 млн. Согласно результатам общенациональных опросов общественного мнения, Стейер так и не смог войти в число лидеров предвыборной гонки демократов. Ему не удалось одержать победу на состоявшихся в субботу первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина.

Во время кампании Стейер уделял особое внимание вопросам, касающимся охраны окружающей среды.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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