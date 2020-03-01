Лидер победившей партии сформирует словацкое правительство с бывшей оппозицией

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель добившейся наибольшего успеха на состоявшихся в Словакии в субботу парламентских выборах правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович намерен сформировать новое правительство республики из партий, находящихся в оппозиции к действующему кабмину, возглавляемому социал-демократами. Слова политика привело в воскресенье Словацкое радио .

"Обещаю, что вместе с [партиями-] партнерами по демократической оппозиции мы попробуем сформировать наилучшее правительство, какое когда-либо у нас [в Словакии] было", - подчеркнул Матович.

В ближайшее время он рассчитывает получить поручение президента республики Зузаны Чапутовой начать переговоры о формировании кабмина с политическими субъектами, прошедшими в Национальный совет (парламент). Матович будет стремиться обеспечить ему поддержку не менее 90 из 150 депутатов высшего законодательного органа. Это позволит, в частности, провести изменения в национальной судебной системе, к которой, по его словам, доверие у словаков подорвано из-за коррумпированности и профессиональной некомпетентности отдельных чиновников и судей.

ОЛНЛ вступила на словацкую политическую сцену в ноябре 2011 года. В действующем составе парламента ей принадлежит 19 депутатских кресел. Один ее представитель задействован в Европарламенте.

По итогам подсчета 92,58% голосов избирателей, которые приняли участие в парламентских выборах, за кандидатов от ОЛНЛ проголосовали 24,95%. "Направление - социал-демократия", переходящая в оппозицию крупнейшая партия действующей правительственной коалиции, заручилась поддержкой у 18,56% пришедших на избирательные участки. В парламент прошли шесть из 24 принявших участие в выборах политических субъектов (23 партии и одна партийная коалиция). Явка составила 65,31% от 4 445 000 зарегистрированных избирателей в республике, население которой составляет около 5 400 000 граждан.

Окончательные итоги голосования, как отмечают политологи, не должны серьезно отличаться от вышеприведенных цифр. Официально они будут объявлены, как ожидается, во второй половине дня в воскресенье.