В Словакии парламентские выборы укрепили позиции центристов

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Выборы в Национальный совет (парламент) Словакии, прошедшие в субботу, отличались острой борьбой между партией "Направление - социал-демократия", крупнейшей партией действующей правительственной коалиции, и либеральной оппозицией. Согласно промежуточным итогам голосования, наибольшего успеха добилась центристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ).

По итогам подсчета 43,14% голосов избирателей, которые приняли участие в парламентских выборах, за кандидатов от партии ОЛНЛ проголосовали 24,06% из них. Партия "Направление - социал-демократия" заручилась поддержкой у 20,04% пришедших на избирательные участки. Отрыв ОЛНЛ от социал-демократов, как прогнозируют братиславские политологи, будет возрастать. Это произойдет, когда завершится подсчет голосов в столице и других крупных городах республики, где левые имеют меньше сторонников, чем в небольших населенных пунктах.

Праворадикальная партия "Котлеба - Народная партия "Наша Словакия" собрала 8,71% голосов. В парламент, согласно промежуточным итогам голосования, имеют шанс пройти шесть из 24 политических субъектов республики (23 партии и одна партийная коалиция), которые приняли участие в выборах. Явка избирателей составила 63,96%.

Победу ОЛНЛ прогнозировали и итоги экзитпола. К этой возможности склоняются и политологи, комментирующие выборы по национальным телеканалам и в эфире радиостанций.

Завершившиеся парламентские выборы стали десятыми прошедшими на многопартийной основе после "бархатной" революции 1989 года в ЧССР (Чехословацкая социалистическая республика - прим. ТАСС) и восьмыми в истории суверенного государства, которым республика стала 1 января 1993 года. Организация и проведение выборов обойдутся словацким налогоплательщикам в €12,6 млн.

Отношения с Россией

Итоги парламентских выборов не должны отразиться на отношениях Словакии с Россией. Об этом заявил ТАСС братиславский политолог, pуководитель европейского аналитического центра ComeniusAnalytica Владимир Бачишин.

"Словацко-российские отношения носят прагматичный и взаимовыгодный характер. На их характере принципиальным образом не должны отразиться итоги парламентских выборов вне зависимости от того, какие политические силы придут в нашей стране к власти на предстоящие четыре года - до очередных выборов высшего законодательного органа", - сказал он.

Бачишин прогнозирует, что если сформированные по итогам парламентских выборов властные структуры начнут реализовывать курс на свертывание взаимовыгодных отношений с РФ, этому будет противодействовать избранная менее года назад президентом республики Зузана Чапутова.

"Чапутова очень точно воспринимает политическую ситуацию и обладает даром последовательно добиваться реализации наших национальных интересов. Она стала президентом недавно и пока еще не смогла полностью проявить этот свой талант. Уверен, что глава государства будет настаивать на развитии корректных отношений с Россией, которые выгодны для Словакии. Выгодны особенно в торгово-экономической сфере", - считает Бачишин.

О формировании кабинета

Словацкие политологи, анализируя промежуточные итоги выборов, подчеркивают, что ни одна из партий не получит большинство в высшем законодательном органе, а переговоры о формировании правительственной коалиции будут сложными и могут завершиться безрезультатно. Этот вариант предполагает Зузана Чапутова. Она не исключает возможность назначения кабинета министров из чиновников-профессионалов или скорое проведение в республике новых, внеочередных парламентских выборов.