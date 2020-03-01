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Кризис в Сирии

Frontex предоставит Греции дополнительную помощь из-за ситуации на границе с Турцией

Агентство передислоцирует оборудование и дополнительных офицеров в страну

ВАРШАВА, 1 марта. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю внешних границ Frontex работает над обеспечением Греции дополнительной поддержки в связи с наплывом беженцев на границе с Турцией. Об этом агентство сообщило в воскресенье в Twitter.

"Frontex находится в тесном контакте с греческими властями относительно дополнительной поддержки, которую мы можем предоставить. Мы передислоцируем оборудование и дополнительных офицеров в Грецию и внимательно следим за ситуацией", - информировало агентство.

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил в Twitter, что к утру воскресенья более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

Теги
СирияТурцияГрецияКризис в Сирии
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