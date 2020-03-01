Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

ТАСС, 1 марта. Более 76 тыс. мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев. Об этом сообщил в воскресенье министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 09:55 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 76358 человек", - написал министр на своей странице в Twitter.

Вечером 29 февраля Сойлу сообщил, что более 47 тыс. беженцев покинули Турцию.

28 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на турецкого чиновника, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных пунктов пропуска дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с четверга на пятницу 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.