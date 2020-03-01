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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: армия Сирии пытается вернуть под контроль захваченный боевиками город Саракиб

По информации телеканала Al Mayadeen, правительственные силы заняли сейчас практически все поселки на подступах к городу

ТАСС, 1 марта. Сирийская армия ведет ожесточенные бои с бандформированиями, захватившими город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen. По его информации, правительственные силы заняли сейчас практически все поселки на подступах к Саракибу. Командование поставило перед войсками задачу вернуть под контроль этот стратегически важный населенный пункт, который расположен на шоссе Алеппо - Дамаск.

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Ранее сирийские военнослужащие отступили из Саракиба по тактическим соображениям после трех дней непрерывных атак вооруженных группировок, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

Командование ВС Сирии обвинило в воскресенье Анкару в прямом военном вмешательстве в Идлибе на стороне банд террористов и несоблюдении своих обязательств в соответствии с сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года. В переданном агентством SANA коммюнике указывалось, что "эти агрессивные действия со стороны Анкары не спасут террористические группировки от неминуемого разгрома".

По сведениям агентства, подразделения сирийской армии уничтожили в воскресенье в районе Саракиба турецкий боевой беспилотник, который использовали для своих атак бандформирования. Позднее турецкие войска сбили в небе над Саракибом два сирийских военных самолета. Их пилотам удалось катапультироваться на парашютах.

Теги
СирияСирийско-турецкий конфликт
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