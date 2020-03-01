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Sky: ливийская армия захватила стратегический плацдарм в пригороде Триполи

Эль-Азизия расположена в 20 км к югу от центра ливийской столицы

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье о захвате Эль-Азизии - стратегически важного плацдарма в пригороде Триполи. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

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Эль-Азизия расположена всего в 20 км к югу от центра ливийской столицы. Как утверждает командование ЛНА, этот район находится под ее полным контролем.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а триполийский кабмин в ответ мобилизовал все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней в конце ноября прошлого года меморандума о военном сотрудничестве.

Несмотря на действующий с 12 января между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия. Армия в прошлом месяце неоднократно наносила удары в Триполи, в том числе по морскому порту столицы и авиабазе в единственном действующим в главном городе страны международном аэропорту Митига. Как заявляли в командовании, их целями были поставляемая Анкарой столичному правительству военная техника и боеприпасы, а также оперативные расчеты турецких военных по управлению завезенными ими и атакующими хафтаровцев беспилотниками.

Теги
ЛивияХафтар, Халифа
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