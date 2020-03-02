Трамп считает, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки означает поражение для Сандерса

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Выход бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии выгоден бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и приведет к поражению сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Такое мнение выразил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Пит Буттеджадж выбыл. Все его голоса в "супервторник" уйдут сонному Джо Байдену. Очень подходящее время. Это действительно начало того, что демократы выведут Берни из игры. Опять никакого выдвижения!" - написал он в Twitter.

Ранее Буттеджадж объявил о том, что намерен прекратить участие в предвыборной гонке.

Так называемый супервторник наступит 3 марта, когда выборы делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии, состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.