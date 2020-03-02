Участница предвыборной гонки демократов призвала Трампа не выступать против РФ в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Администрации президента США Дональда Трампа не следует поддерживать Турцию и выступать против России в Сирии. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Ее обращение было опубликовано в воскресенье в Facebook .

"Президент Трамп, вместо того, чтобы воевать с Россией и Сирией с целью защиты альянса "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и Турции, вам следует сосредоточиться на борьбе против коронавируса", - отметила законодатель.

В субботу она разместила в соцсети еще одно обращение. В нем Габбард заявила: "Россия направляет сейчас боевые корабли в Сирию, чтобы защитить ее от турецкого вторжения в северной части страны, которое осуществляется в союзе с "Аль-Каидой". Как подчеркнула законодатель, "Трампу нужно очень ясно дать понять НАТО и Турции, находящейся под властью [президента Реджепа Тайипа] Эрдогана, что США не будут втянуты в войну с Россией". Она назвала Эрдогана "агрессивным, стремящимся к экспансии турецким диктатором-исламистом".

"Медийным корпорациям следует прекратить называть "Аль-Каиду" и связанные с ней группировки в Идлибе "повстанцами". Это попытка ввести в заблуждение и представить их борцами за свободу, - добавила Габбард. - Я, как и тысячи американцев, поступила на военную службу после совершенных "Аль-Каидой" терактов 11 сентября. Тот факт, что СМИ и администрация Трампа продолжают называть данных террористов "повстанцами", - это позор и неуважение ко всем нашим военнослужащим и всей стране".

Политик, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США, также подчеркнула: "Турция в течение многих лет закулисно оказывала поддержку террористам "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и "Аль-Каиды". Однако теперь ей пришлось выйти из тени и показать, какую роль она играла на протяжении многих лет, пытаясь свергнуть сирийское правительство". По мнению Габбард, Эрдоган "хочет создать исламский халифат в Сирии и возродить исламскую Османскую империю".

Как подчеркнула законодатель, турецкий лидер "с этой целью сотрудничает с "Аль-Каидой" и другими террористами". "Эрдоган нам не друг. Он является одним из самых опасных в мире диктаторов", - добавила она. Габбард призвала других участников предвыборной гонки выступить в поддержку разработанного ей законопроекта. "Он не позволит нашему правительству оказывать поддержку таким странам, как Турция, которые помогает нашему врагу - "Аль-Каиде", - пояснила она.

О кандидате

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитета по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств. Законодатель подвергалась жесткой критике в США за то, что в 2017 году посетила Сирию и встретилась с президентом этой страны Башаром Асадом.

Габбард не входит в число лидеров предвыборной гонки среди демократов. В последние недели, согласно большей части опросов общественного мнения, ее рейтинг не превышал 2%.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли более 30 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.