Киев ожидает иранскую делегацию с новыми данными об авиакатастрофе под Тегераном

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Иранская делегация в ближайшие дни прибудет в Киев, чтобы сообщить о новых результатах в расследовании авиакатастрофы украинского "Боинга" под Тегераном, а также решить вопрос о расшифровке черных ящиков. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В ближайшее время мы ожидаем большую иранскую делегацию, которая привезет с собой новости, которые мы давно уже ожидаем. Я думаю, что через пару дней мы сможем более детально рассказать, каким образом проходит расследование, работа, в частности, работа с черными ящиками и работа по вопросам компенсаций", - сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины. Он добавил, что вспышка нового коронавируса в Иране не мешает совместному расследованию катастрофы.

Пристайко 20 февраля заявлял, что Киев готов добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране своего самолета. Тогда он пояснил, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев.

Самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.