20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Киев ожидает иранскую делегацию с новыми данными об авиакатастрофе под Тегераном

Глава МИД Украины подчеркнул, что вспышка коронавируса не помешает проведению расследования

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Иранская делегация в ближайшие дни прибудет в Киев, чтобы сообщить о новых результатах в расследовании авиакатастрофы украинского "Боинга" под Тегераном, а также решить вопрос о расшифровке черных ящиков. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"В ближайшее время мы ожидаем большую иранскую делегацию, которая привезет с собой новости, которые мы давно уже ожидаем. Я думаю, что через пару дней мы сможем более детально рассказать, каким образом проходит расследование, работа, в частности, работа с черными ящиками и работа по вопросам компенсаций", - сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины. Он добавил, что вспышка нового коронавируса в Иране не мешает совместному расследованию катастрофы.

Пристайко 20 февраля заявлял, что Киев готов добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране своего самолета. Тогда он пояснил, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев.

Самолет Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате $2 млн госсредств
Сейран Оганян находится под подпиской о невыезде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС