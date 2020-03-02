США будут ежедневно оценивать выполнение талибами мирного соглашения

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. США будут ежедневно оценивать выполнение радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) мирного соглашения по Афганистану, однако не ожидают моментального прекращения насилия в этой стране. Об этом заявили в понедельник на совместной пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли.

"Наши ожидания состоят в том, что снижение уровня насилия будет расти по мере продвижения вперед. Если мы увидим, что это [атаки талибов] происходит, что необходимо проверить <...> Если такие атаки произойдут, мы предпримем [действия], - сказал, в частности, Эспер. - Мы работаем в этом направлении день за днем. Это будет пошаговый процесс, мы будем оценивать каждый день".

"Я уверен в возможностях генерала Милли на земле в этом направлении, в предоставлении нам данных о выполнении соглашения", - добавил он.

По словам Милли, должно быть полное прекращение насилия в Афганистане. "Этого пока не происходит <...> Это соглашение является значительным шагом вперед и должно привести к межафганскому диалогу и мирной договоренности, - сказал он. - Однако того, что уровень насилия незамедлительно сведется к нулю, вероятно, не будет".

В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа должна быть уменьшена численность контингента США в Афганистане до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.

Как сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP), движение "Талибан" объявило о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.